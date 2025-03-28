Динамика неутешительная

Несмотря на неутешительную динамику, промышленность России еще держится исключительно за счет военно-промышленного комплекса (ВПК), который наращивает производство для нужд войны, сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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В то же время гражданские отрасли, в частности производство одежды и пищевых продуктов, стремительно приходят в упадок.

Роль Центробанка

Причиной экономических проблем стали санкции и жесткая финансовая политика Центробанка России. Предприятия теряют возможность инвестировать в развитие, а высокие процентные ставки затрудняют возврат кредитов.

Экономисты прогнозируют волну банкротств уже в первой половине 2024 года. Однако российские власти, несмотря на угрожающую ситуацию, продолжают отдавать приоритет войне, жертвуя гражданской экономикой и еще глубже затягивая страну в кризис.