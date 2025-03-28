Темпи зростання промислового виробництва у Росії у лютому різко впали, досягнувши лише 0,2% у річному вимірі. Це в 11 разів менше, ніж у січні (2,2%), і у 29 разів менше, ніж у четвертому кварталі 2023 року (5,9%).