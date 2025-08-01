Які проблеми є в промисловому секторі Росії?

Нове опитування підприємств сигналізувало про суттєве погіршення стану виробничого сектору Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Індекс ділової активності впав до 47,0 минулого місяця з 47,5 у червні, опустившись нижче позначки 50, що означає зниження активності. Це сигналізувало про "суттєве погіршення стану виробничого сектору".

Другий різкий спад за стільки ж місяців був зумовлений слабким попитом клієнтів та фінансовими труднощами, що вплинуло як на обсяги виробництва, так і на нові замовлення.

Нові замовлення скоротилися вчетверте за п'ять місяців, причому темпи зниження прискорилися до найрізкішого рівня з березня 2022 року. Однак нові експортні замовлення вперше за п'ять місяців продемонстрували незначне зростання, що пояснюється зростаючим попитом на існуючих ринках,

– пишуть у виданні.

Хоча експортні замовлення дещо зросли, загальний рівень ділової довіри серед компаній упав до мінімуму за майже три роки.

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