Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія зможе вести інтенсивну війну ще від 6 до 8 місяців. До такого становища її можуть підштовхнути санкцій з боку США.

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Росія залежна від партнерів

За його словами, якщо припиниться підтримка Китаю, зокрема у вигляді закупівлі російських енергоресурсів, це значно послабить здатність Росії продовжувати бойові дії.

Звісно, подовжити це може підтримка від КНДР, зокрема боєприпасами та людьми, але КНДР безкоштовно також нічого не робить. Вони теж просять ресурси,

– сказав Андрій Коваленко.

Він додав, що з часом Росія потребуватиме економічної підтримки з боку Китаю. Якщо позбавити її китайської допомоги, а також не допустити підтримки з боку КНДР, Росія вже не зможе вести бойові дії з такою інтенсивністю, як зараз.

Тобто вона сильно залежить від зовнішньої підтримки союзників з автократичного світу.

У Росії намагаються переконати, що санкції їх не турбують, але економіка країни перебуває в досить критичному стані. Напередодні Дональд Трамп заявив, що варто зачекати, як поводитиметься Китай у відповідь на можливе запровадження мит з боку США щодо країн, які торгують із Росією. Навряд чи Китай буде свідомо жертвувати власною економікою заради підтримки Росії.

А російська влада без роздумів піде на те, щоб населення зубожіло, аби лише продовжити війну ще протягом пів року чи навіть року.