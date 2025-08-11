Что происходит с бюджетом России?

Нужно понимать, что этот рост достигает 2,2% ВВП, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также У кого из пенсионеров вырастут пенсии на более чем 500 гривен в августе

Обратите внимание! Дефицит за этот период ожидался в размере – 14,66 миллиарда долларов.

После апрельских изменений в бюджет правительство (России – 24 Канал) ожидало 47,4 миллиарда долларов, однако фактические показатели превысили и этот прогноз,

– говорится в сообщении украинской разведки.

Почему такой значительный дефицит бюджета:

нефтегазовые доходы упали на 18,5% – до 69 миллиардов долларов;

также важным фактором стало невыполнение плана доходов.

Заметьте! Среднегодовой курс рубля составил – 85,9 рубля за доллар. Это значение меньше чем то, что заложено в бюджет – 94,3 рубля за доллар.

К тому же расходы за 7 месяцев увеличились на 20,8%. В целом они достигли 314,9 миллиарда долларов.

Отметим, что ненефтегазовые доходы выросли на 14% – до 185 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, дабы компенсировать экспортные расходы. Ожидается, что по итогам года дефицит может увеличиться в целом до 75 млрд долларов.

Важно! В России был пересмотрен прогноз роста ВВП, он был снижен с 2,5% до 0,5 – 1%.