Кому повысят пенсию более чем на 500 гривен в августе?

Размер возрастной доплаты зависит непосредственно от возраста лица, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

Начинает начисляться такая надбавка после 70 лет, до 74 лет включительно она составляет – 300 гривен. В дальнейшем эта доплата растет так:

для лиц от 75 до 79 лет включительно доплата по возрасту составляет – 456 гривен;

для граждан старше 80 лет – 570 гривен.

Кроме возраста, чтобы получить такую доплату, лицо должно соответствовать следующим критериям:

получать пенсию по возрасту;

иметь общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен (имеется в виду пенсия с учетом всех доплат).

Как получить доплату по возрасту?

Доплата по возрасту начисляется автоматически. Такая надбавка добавляется к основному размеру пенсии.

В то же время, нужно отметить, что за первый месяц эта доплата начисляется не в полном объеме. Ведь, ее размер определяется, в соответствии с периодом, когда лицо достигло определенной возрастной границы.