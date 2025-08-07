Что нужно купить для школьника?

Список того, что необходимо школьнику, различается в зависимости от учебного заведения, класса и формата обучения, пишет 24 Канал.

Рассмотрим стандартный набор, который подойдет для учеников от 1 до 11 класса:

Одежда и обувь

Если у учебного заведения есть форма, ее нужно придерживаться и покупать в отдельном порядке. Стандартный набор необходимого для ученика состоит из:

обуви на каждый день;

спортивной обуви;

в случае необходимости, обуви "на выход";

нескольких рубашек;

нескольких лонгсливов, гольфов и свитеров;

нескольких футболок (если это позволяет форма одежды учебного заведения);

спортивной формы;

нескольких пар брюк (если учебное заведение это допускает, можно выбрать джинсы);

для девочек – юбки;

пиджака или жакета.

Не стоит забывать и о базовых расходниках. Речь идет, в частности, о носках, гольфах и гетрах.

Канцелярия

Прежде чем покупать канцелярию, лучше уточнить есть ли какие-то особые пожелания, правила в учебном заведении. Например, формат тетрадей.

Обратите внимание! Некоторые учебные заведения, например, могут требовать использования тетрадей формата А4 или ручки определенного цвета.

Стандартный набор канцелярии для школы:

2 тетради для каждого предмета (можно выбрать разного объема);

несколько синих ручек;

несколько цветных ручек;

цветной маркер;

карандаши простые (серые);

карандаши цветные;

ластик;

точилка;

ножницы;

обычный клей ПВА или клей-карандаш;

стикеры для заметок;

дневник;

линейка.

Для удобства хранения канцелярии стоит приобрести пенал. Также не стоит забывать о:

рюкзаке;

многоразовой бутылке для воды (или термокружке);

подручных средствах гигиены (салфетки и антисептик) ;

контейнерах для еды.

Сколько стоит набор канцелярии для школьника?

Цены могут различаться, в зависимости от места покупки. Разберемся на примере средней стоимости:

10 тетрадей на 48 листов – 220 гривен (22 гривны за штуку);

5 тетрадей на 18 листов – 35 гривен (7 гривен за штуку);

3 синие ручки – 24 гривны (8 гривен за штуку);

Лайфхак! Чтобы сэкономить, вы можете покупать стержень вместо целой ручки.

1 черная и 1 красная ручка – 20 гривен (10 гривен за штуку);

цветной маркер – 15 гривен (в некоторых магазинах можно приобрести целый набор за примерно 50 гривен);

карандаши цветные – за пачку 18 штук придется отдать ориентировочно 120 гривен;

2 простых карандаша – 14 гривен (7 гривен за штуку);

точилка с контейнером стоит примерно 12 гривен;

ножницы канцелярские – 60 гривен;

клей ПВА в тюбике стоит аналогично клею-карандашу – примерно 15 гривен;

стикеры для заметок – ориентировочно 80 гривен за большой набор;

дневник – примерно 100 гривен;

линейка – зависит от длины, на 30 сантиметров стоит ориентировочно – 30 гривен.

То есть, в общем за этот набор выйдет: 745 гривен. Стоимость пеналов очень разнится:

мягкий пенал можно купить за примерно 200 гривен;

а вот твердые пеналы дороже, их цена ориентировочно – 350 гривен.

Рюкзаки также имеют разную цену:

мягкие – значительно дешевле, они стоят примерно 1000 гривен;

твердые, то есть каркасные, стоят уже около 2000 гривен.

Соответственно, самый дешевый минимальный набор школьник сейчас обойдется в ориентировочно – 1 945 гривен. Это без учета одежды и сопутствующих расходов.

Что такое "Пакет школьника"?

В этом году правительство внедрило специальную помощь для первоклассников, сообщает ПФУ. Родители первоклашек могут получить единовременную выплату – 5 000 гривен.

Оформить такую помощь можно:

через Дию;

в отделении ПФУ.

Важно! Подать заявление на получение помощи можно до 15 ноября 2025 года.

Что можно купить на деньги от "Пакета школьника"?

Деньги от "Пакета школьника" предоставляются в безналичном формате. Их можно потратить на покупку:

школьных принадлежностей;

одежды и обуви для первоклассника.

В то же время нужно отметить, что покупка должна осуществляться в магазинах, где сферой деятельности является именно торговля школьными принадлежностями, одеждой и обувью.

Обратите внимание! Средства от пакета школьника поступают на специальный счет, который нужно открыть в одном из уполномоченных банков. В то же время этого не нужно делать, если вы получали определенную госпомощь ранее. Речь идет, в частности, о еПоддержке или "Пакете малыша".