Что нужно купить для школьника?
Список того, что необходимо школьнику, различается в зависимости от учебного заведения, класса и формата обучения, пишет 24 Канал.
Рассмотрим стандартный набор, который подойдет для учеников от 1 до 11 класса:
- Одежда и обувь
Если у учебного заведения есть форма, ее нужно придерживаться и покупать в отдельном порядке. Стандартный набор необходимого для ученика состоит из:
- обуви на каждый день;
- спортивной обуви;
- в случае необходимости, обуви "на выход";
- нескольких рубашек;
- нескольких лонгсливов, гольфов и свитеров;
- нескольких футболок (если это позволяет форма одежды учебного заведения);
- спортивной формы;
- нескольких пар брюк (если учебное заведение это допускает, можно выбрать джинсы);
- для девочек – юбки;
- пиджака или жакета.
Не стоит забывать и о базовых расходниках. Речь идет, в частности, о носках, гольфах и гетрах.
- Канцелярия
Прежде чем покупать канцелярию, лучше уточнить есть ли какие-то особые пожелания, правила в учебном заведении. Например, формат тетрадей.
Обратите внимание! Некоторые учебные заведения, например, могут требовать использования тетрадей формата А4 или ручки определенного цвета.
Стандартный набор канцелярии для школы:
- 2 тетради для каждого предмета (можно выбрать разного объема);
- несколько синих ручек;
- несколько цветных ручек;
- цветной маркер;
- карандаши простые (серые);
- карандаши цветные;
- ластик;
- точилка;
- ножницы;
- обычный клей ПВА или клей-карандаш;
- стикеры для заметок;
- дневник;
- линейка.
Для удобства хранения канцелярии стоит приобрести пенал. Также не стоит забывать о:
- рюкзаке;
- многоразовой бутылке для воды (или термокружке);
- подручных средствах гигиены (салфетки и антисептик) ;
- контейнерах для еды.
Сколько стоит набор канцелярии для школьника?
Цены могут различаться, в зависимости от места покупки. Разберемся на примере средней стоимости:
- 10 тетрадей на 48 листов – 220 гривен (22 гривны за штуку);
- 5 тетрадей на 18 листов – 35 гривен (7 гривен за штуку);
- 3 синие ручки – 24 гривны (8 гривен за штуку);
Лайфхак! Чтобы сэкономить, вы можете покупать стержень вместо целой ручки.
- 1 черная и 1 красная ручка – 20 гривен (10 гривен за штуку);
- цветной маркер – 15 гривен (в некоторых магазинах можно приобрести целый набор за примерно 50 гривен);
- карандаши цветные – за пачку 18 штук придется отдать ориентировочно 120 гривен;
- 2 простых карандаша – 14 гривен (7 гривен за штуку);
- точилка с контейнером стоит примерно 12 гривен;
- ножницы канцелярские – 60 гривен;
- клей ПВА в тюбике стоит аналогично клею-карандашу – примерно 15 гривен;
- стикеры для заметок – ориентировочно 80 гривен за большой набор;
- дневник – примерно 100 гривен;
- линейка – зависит от длины, на 30 сантиметров стоит ориентировочно – 30 гривен.
То есть, в общем за этот набор выйдет: 745 гривен. Стоимость пеналов очень разнится:
- мягкий пенал можно купить за примерно 200 гривен;
- а вот твердые пеналы дороже, их цена ориентировочно – 350 гривен.
Рюкзаки также имеют разную цену:
- мягкие – значительно дешевле, они стоят примерно 1000 гривен;
- твердые, то есть каркасные, стоят уже около 2000 гривен.
Соответственно, самый дешевый минимальный набор школьник сейчас обойдется в ориентировочно – 1 945 гривен. Это без учета одежды и сопутствующих расходов.
Что такое "Пакет школьника"?
В этом году правительство внедрило специальную помощь для первоклассников, сообщает ПФУ. Родители первоклашек могут получить единовременную выплату – 5 000 гривен.
Оформить такую помощь можно:
- через Дию;
- в отделении ПФУ.
Важно! Подать заявление на получение помощи можно до 15 ноября 2025 года.
Что можно купить на деньги от "Пакета школьника"?
Деньги от "Пакета школьника" предоставляются в безналичном формате. Их можно потратить на покупку:
- школьных принадлежностей;
- одежды и обуви для первоклассника.
В то же время нужно отметить, что покупка должна осуществляться в магазинах, где сферой деятельности является именно торговля школьными принадлежностями, одеждой и обувью.
Обратите внимание! Средства от пакета школьника поступают на специальный счет, который нужно открыть в одном из уполномоченных банков. В то же время этого не нужно делать, если вы получали определенную госпомощь ранее. Речь идет, в частности, о еПоддержке или "Пакете малыша".