Кому підвищать пенсію на понад 500 гривень у серпні?

Розмір вікової доплати залежить безпосередньо від віку особи, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

Починає нараховуватись така надбавка після 70 років, до 74 років включно вона складає – 300 гривень. Надалі ця доплата зростає так:

для осіб від 75 до 79 років включно доплата за віком складає – 456 гривень;

для громадян старше 80 років – 570 гривень.

Окрім віку, щоб отримати таку доплату, особа має відповідати наступним критеріям:

отримувати пенсію за віком;

мати загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі пенсія з урахуванням всіх доплат).

Як отримати доплату за віком?

Доплата за віком нараховується автоматично. Така надбавка додається до основного розміру пенсії.

Водночас, потрібно зауважити, що за перший місяць ця доплата нараховується не в повному обсязі. Адже, її розмір визначається, відповідно до періоду, коли особа сягнула визначеної вікової межі.