Скільки виплатять пенсіонерам у серпні?

Українці мають змогу отримати пенсії на банківський рахунок або через "Укрпошту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, для виплати пенсій через "Укрпошту" було спрямовано 1,1 мільярда гривень. На лікарняні виділено – 56,7 мільйона гривень

Зверніть увагу! Пенсії на банківський рахунок надходять швидше ніж через "Укрпошту".

У кого зростуть пенсії у серпні?

У серпні зростуть пенсії осіб, які мають право на доплату за віком. Йдеться про:

пенсіонерів старше 70 років, що отримують виплату за віком;

та мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати у серпні 2025 такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно, ця доплата – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Нараховується ця доплата автоматично. Вона додається до основного розміру пенсій.

Зауважте! Ця доплата за перший місяць зараховується не повністю, а, згідно з періодом, після Дня народження, коли особа досягає визначеної вікової межі.