Яка зараз доплата за віком

Доплату за віком можуть отримати лише пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Ця доплата станом на червень 2025 року така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Водночас ця доплата може надаватись не в повному обсязі. Йдеться саме про момент, коли ця виплата вперше призначається.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

На таку доплату мають право:

пенсіонери, що отримують виплату за віком;

ті, хто мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Така доплата призначається автоматично, якщо особа відповідає визначеним критеріям.