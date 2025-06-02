Какая сейчас доплата по возрасту

Доплату по возрасту могут получить только пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Эта доплата по состоянию на июнь 2025 года такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

В то же время эта доплата может предоставляться не в полном объеме. Речь идет именно о моменте, когда эта выплата впервые назначается.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

На такую доплату имеют право:

пенсионеры, получающие выплату по возрасту;

те, кто имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Такая доплата назначается автоматически, если лицо соответствует определенным критериям.