Можно ли перейти с одной пенсии на другую

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" дает право выбирать один из нескольких видов пенсий": по возрасту, инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет, сообщает управление Пенсионного фонда, передает 24 Канал.

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Итак, если вы получаете пенсию за выслугу лет, то после достижения пенсионного возраста можете перейти на пенсию по возрасту. Важно знать, что если вы работаете на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, то выплаты пенсии приостанавливаются.

Обратите внимание! Получать пенсию вместе с зарплатой можно только после перехода на пенсию по возрасту.

Как перейти с пенсии на пенсию

Переход с одной пенсии на другую начинается со дня подачи заявления. Для этого нужны документы о страховом стаже, зарплату и другие материалы из пенсионного дела или дополнительные.

Заявление и документы можно подать онлайн через веб-портал Пенсионного фонда или лично в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места жительства.