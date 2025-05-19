Кто имеет право на 10 окладов при выходе на пенсию

Получить 10 окладов при выходе на пенсию могут работники государственных и коммунальных учреждений с соответствующим стажем работы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перечень работников, которые могут претендовать на выплату 10 окладов при выходе на пенсию, указан в постановлении Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Это постановление "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Помощь предусматривается для работников:

  • дошкольных учебных заведений;
  • общеобразовательных школ;
  • внешкольных учебных заведений;
  • художественных и музыкальных школ;
  • профессионально-технических учебных заведений;
  • высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;
  • военных общеобразовательных учреждений;
  • детских домов;
  • детских клиник, санаториев, домов ребенка, детских отделений;
  • библиотек;
  • интернатов для людей с инвалидностью;
  • аптек и тому подобное.

Стоит знать! Денежная помощь в размере 10 месячных пенсий, которая выплачивается при выходе на заслуженный отдых, не облагается налогом.

Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Чтобы получить выплаты в размере 10 месячных пенсий, работники должны иметь стаж работы на указанных в постановлении Кабмина должностях не менее 35 лет – для мужчин, и не менее 30 лет – для женщин.

Для получения помощи необходимо подать документы в Пенсионный фонд Украины:

  • обращение о назначении выплат;
  • трудовую книжку;
  • справку с места работы;
  • подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа.

Денежная помощь рассчитывается на основе месячного размера пенсии, исчисленного согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения.

Важно! На выплаты имеют право пенсионеры, которые ранее не получали никакой другой пенсии.