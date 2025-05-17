Какие пенсии получают учителя в Украине

В то же время многие работники образования могут получить выплату в размере 10 пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Выплату в размере 10 пенсионных окладов при выходе на пенсию может получить человек, отвечающий следующим критериям:

им ранее не назначалась любая другая пенсия, в частности, по инвалидности или за выслугу лет; на день достижения пенсионного возраста работник образования работал в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет; имеет страховой стаж 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин).

Обратите внимание! До наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, работникам образования может быть назначена пенсия за выслугу лет.

Как назначается пенсия за выслугу лет учителям

Пенсия назначается независимо от возраста при наличии выслуги лет на соответствующих должностях не менее:

25 лет по состоянию на 01 апреля 2015 года;

25 лет 6 месяцев по состоянию на 01 января 2016 года;

26 лет 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года.

В то же время всегда можно перечень заведений, учреждений и должностей, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Они утверждены постановлением Кабинета Министров Украины.

В выслугу лет учитывается, в частности, работа на должностях, указанных в пункте 1 указанного перечня:

в общеобразовательных учебных заведениях;

в дошкольных учебных заведениях всех типов;

во внешкольных учебных заведениях;

в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;

в межшкольных учебно-производственных комбинатах;

в детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках;

в библиотеках на должностях заведующих, библиотекарей;

в детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, домах ребенка и т.д.

Важно! В страховой стаж на соответствующих должностях учитываются только периоды работы в государственных и коммунальных заведениях.

Что будет в случае трудоустройства? Пенсия за выслугу лет назначается при условии увольнения с должности, которая дает право на этот вид пенсии. А в случае трудоустройства на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается.

Какой размер пенсии

Размер назначенной пенсии (по возрасту или за выслугу лет) определяется с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Кроме того, дополнительно учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.