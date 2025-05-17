Які пенсії отримують вчителі в Україні

Водночас чимало працівників освіти можуть отримати виплату у розмірі 10 пенсій, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Виплату у розмірі 10 пенсійних окладів при виході на пенсію може отримати людина, що відповідає таким критеріям:

їм раніше не призначалася будь-яка інша пенсія, зокрема, по інвалідності або за вислугу років; на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працював у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років; має страховий стаж 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок).

Зверніть увагу! До настання віку, що дає право на пенсію за віком, працівникам освіти може бути призначена пенсія за вислугу років.

Як призначається пенсія за вислугу років вчителям

Пенсія призначається незалежно від віку за наявності вислуги років на відповідних посадах не менше як:

25 років станом на 01 квітня 2015 року;

25 років 6 місяців станом на 01 січня 2016 року;

26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року.

Водночас завжди можна перелік закладів, установ та посад, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Вони затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

До вислуги років враховується, зокрема, робота на посадах, зазначених у пункті 1 вказаного переліку:

у загальноосвітніх навчальних закладах;

у дошкільних навчальних закладах усіх типів;

у позашкільних навчальних закладах;

у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

у дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках;

у бібліотеках на посадах завідуючих, бібліотекарів;

у дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини тощо.

Важливо! До страхового стажу на відповідних посадах враховуються лише періоди роботи в державних і комунальних закладах.

Що буде у разі працевлаштування? Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії. А у разі працевлаштування на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється.

Який розмір пенсії

Розмір призначеної пенсії (за віком або за вислугу років) визначається з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Крім того, додатково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.