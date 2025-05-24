Чи можна перейти з однієї пенсії на іншу

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" дає право вибирати один із кількох видів пенсій": за віком, інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років, повідомляє управління Пенсійного фонду, передає 24 Канал.

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Отже, якщо ви отримуєте пенсію за вислугу років, то після досягнення пенсійного віку можете перейти на пенсію за віком. Важливо знати, що якщо ви працюєте на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років, то виплати пенсії призупиняються.

Зверніть увагу! Отримувати пенсію разом із зарплатою можна тільки після переходу на пенсію за віком.

Як перейти з пенсії на пенсію

Перехід з однієї пенсії на іншу починається з дня подання заяви. Для цього потрібні документи про страховий стаж, зарплату та інші матеріали з пенсійної справи або додаткові.

Заяву та документи можна подати онлайн через веб-портал Пенсійного фонду або особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця проживання.