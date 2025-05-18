Кому могут уменьшить пенсию уже в скором времени

Кабмин решил отменить доплаты к пенсиям для отдельных категорий граждан. Речь идет о надбавках за проживание в горных районах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Согласно закону, пенсионеры, проживающих в горных районах, имеют право на доплату в 20% к пенсии. Однако в госбюджете на 2025 год средства на эти выплаты не предусмотрены, поэтому новые заявления пока не принимают.

Важно! В то же время тем, кто уже получал доплату ранее, ее продолжают выплачивать.

Почему "горные" выплаты решили отменить

Эксперт Сергей Коробкин отметил, что еще осенью 2024 года, после аудита Пенсионного фонда, эксперты Счетной палаты посоветовали изменить подход к назначению надбавок жителям горных районов.

В частности, они рекомендовали выяснить, фактически проживают ли получатели доплат в этих местностях, а не просто зарегистрированы там.