Какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 30 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 11 503 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 13 574 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 14 954 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 9 860 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 11 634 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 12 818 гривен.

Другой размер выплаты будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Какой минимальный и максимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривна. Также к пенсиям устанавливаются ежемесячные доплаты в размере, чтобы пенсионные выплаты не были ниже:

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет и более, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 758 гривен;

пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 323 гривен;

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;

лицам с инвалидностью І группы, независимо от возраста и стажа работы – 3 323 гривен.

Максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.