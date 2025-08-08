Как вырос дефицит бюджета в России?

За июль дефицит бюджета увеличился на 1,2 триллиона рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

По итогам он составляет 4,9 триллионов рублей. Это гораздо больше, чем планировалось по итогам года – 3,8 триллионов рублей.

Доходы в июле составили 2,7 триллионов рублей, но расходы оказались больше, чем обычно: 3,9 триллиона против 3,2 триллионов в июне.

Минфин уверяет, что тратит деньги по графику: после январского всплеска, когда расходы были на 64% выше, они замедлились и в последующие шесть месяцев были лишь на 15% больше,

– сообщили в издании.

Почему дыра в бюджете увеличилась?

За семь месяцев расходы бюджета выросли на 20,8%, а доходы – лишь на 2,8%, в реальном выражении это снижение.

Подвели нефтегазовые доходы (5,2 триллиона рублей): их падение ускорилось в годовом выражении до 18,5% по итогам семи месяцев с 16,9% в первом полугодии. Это произошло преимущественно вследствие снижения цены на нефть, повлиял также аномально крепкий рубль.

Из-за обвала нефтегазовых доходов российское правительство уже готовится второй раз в этом году переверстать бюджет. Эксперты ожидают роста дефицита бюджета, а оценки варьируются от 5 до 9 триллионов рублей.