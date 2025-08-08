Такое мнение 24 Каналу высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь, заметив, что это будут делать не только такие шовинисты как Путин. На сохранение империи настроены так называемые "хорошие русские", то есть антипутинские политики и активисты.

Какие 2 фактора влияют на распад России?

Украина будет в безопасности только тогда, когда Россия прекратит свое существование. Это мнение не только украинцев, но и европейских партнеров. Есть многочисленные резолюции, в которых утверждено, что только деколонизация России является путем к устойчивому миру в Европе и демократическому развитию на территории Северной Евразии, то есть нынешней России.

Очевидно, что империя не распадется за несколько недель. Упадок происходит медленно, а потом – внезапно. Мы хорошо знаем, что держит Россию вместе – экономика, перераспределение средств,

– подчеркнул Валерий Пекарь.

Когда в экономике мало ресурсов, то всегда возникают проблемы. Например, сокращение советской экономики привело к катастрофическим последствиям для режима.

Второй важный фактор – это страх перед силовиками. Но даже их не хватит, если во всех городах России начнут опасные события. Другие факторы, такие как общая идентичность, идеология – уже не действуют.

Когда российская пропаганда показывает нам представителей чеченского, башкирского, бурятского народов, которые утверждают, что они русские – не верьте этому. Это лишь пропагандистская картинка,

– подчеркнул Валерий Пекарь.

Итак, трансформацию имперской власти мы прежде всего связываем с экономическим упадком. Россия еще может держаться определенное время, но важен определенный триггер, спусковой крючок. В свое время им стал путч в Москве в августе 1991 года.

Важно, чтобы к этому были готовы национально-освободительные движения во всех регионах России. А также украинское правительство и общество и правительства других крупных стран мира. Сегодня, к сожалению, мы этого не видим.

Заметим, продолжаются разговоры о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предполагают, что она может состояться в период между 11 августа по 17 августа. В Белом доме заявили, что Трамп открыт к переговорам, чтобы закончить войну.