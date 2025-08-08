Таку думку 24 Каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, зауваживши, що це робитимуть не лише такі шовіністи як Путіні. На збереження імперії налаштовані так звані "хороші росіяни", тобто антипутінські політики й активісти.

Які 2 фактори впливають на розпад Росії?

Україна буде в безпеці тільки тоді, коли Росія припинить своє існування. Це думка не лише українців, але і європейських партнерів. Є численні резолюції, у яких стверджено, що лише деколонізація Росії є шляхом до сталого миру у Європі та демократичного розвитку на теренах Північної Євразії, тобто теперішньої Росії.

Очевидно, що імперія не розпадеться за кілька тижнів. Занепад відбувається повільно, а потім стається раптово. Ми добре знаємо, що тримає Росію разом – економіка, перерозподіл коштів,

– підкреслив Валерій Пекар.

Коли в економіці мало ресурсів, то завжди виникають проблеми. Наприклад, скорочення радянської економіки призвело до катастрофічних наслідків для режиму.

Другий важливий фактор – це страх перед силовиками. Але навіть їх не вистачить, якщо у всіх містах Росії почнуть небезпечні події. Інші фактори, такі як спільна ідентичність, ідеологія – уже не діють.

Коли російська пропаганда показує нам представників чеченського, башкирського, бурятського народів, які стверджують, що вони росіяни – не вірте цьому. Це лише пропагандистська картинка,

– наголосив Валерій Пекар.

Отже, трансформацію імперської влади ми насамперед пов'язуємо з економічним занепадом. Росія ще може триматися певний час, але важливим є певний тригер, спусковий гачок. Свого часу ним став путч у Москві у серпня 1991 року.

Важливо, щоб до цього були готовими національно-визвольні рухи в усіх регіонах Росії. А також український уряд і суспільство й уряди інших великих країн світу. Сьогодні, на жаль, ми цього не бачимо.

Зауважимо, тривають розмови про можливу зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Припускають, що вона може відбутися у період між 11 серпня по 17 серпня. У Білому домі заявили, що Трамп відкритий до переговорів, щоб закінчити війну.