Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

Трамп загнав себе в кут, він не знає, як покарати Путіна

Дональд Трамп дав Росії для досягнення припинення вогню з Україною 14 днів. Але, схоже, він не зовсім знає, що робити. До того ж Трамп уже 200 днів як на посаді, а війна, яку він обіцяв закінчити за день, досі триває.

Президент був засмучений своєю нездатністю закінчити війну. Він заявив, що без угоди запровадить санкції проти Росії. Але це буде перший раз за десять років його політичної кар'єри, коли він по-справжньому покарає Путіна,

– зауважили журналісти.

Їхні джерела повідомили: Трамп щиро вірив, що його стосунки з Путіним покладуть край війні. Та не так сталося, як гадалося. Тож війна "стала надзвичайно неприємною для Трампа".

Ба більше, спливає і термін запровадження нових тарифів. А ситуація на Близькому Сході накаляється, адже Ізраїль ухвалив рішення про повне захоплення Гази.

Трамп все ще розглядає, як і чи варто безпосередньо карати Путіна. США мало торгують з Росією, тому прямі мита будуть марними, а західне крило розділилося щодо переваг запровадження вторинних санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою,

– говорять джерела The Atlantic.

Білий дім не визнає те, що Трамп переживає складний період. Там пояснюють, мовляв, медіа розводять паніку. Водночас республіканці вважають, що президент втрачає політичний капітал.