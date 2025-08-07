Трамп позитивно оцінює можливість припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За яких умов Путін може погодитися на переговори?

Трамп вважає, що Путін може погодитися на початок мирних переговорів у разі обговорення питання обміну територіями.

За інформацією Bloomberg, Трамп розглядає можливість проведення саміту. Про це він сказав під час телефонної розмови із європейськими союзниками, в якій брав участь і Зеленський.

За словами джерел, президент США також "позитивно оцінив" можливість припинення вогню.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив команді організувати зустріч з Путіним якнайшвидше. За даними Білого дому, місце зустрічі ще не визначено. Однак зараз обговорюються кілька варіантів. Переговори можуть відбутися "вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів". Держсекретар США наголосив, що до зустрічі Трампа з Путіним ще має відбутися "багато чого".