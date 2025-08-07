Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України.

Коли може відбутися зустріч на рівні лідерів?

Володимир Зеленський розповів, що під час розмови 6 серпня обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів вже найближчим часом.

За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній.

Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!

– підкреслив президент.

Зеленський також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

Глава держави наголосив, що війна триває саме в Європі, а Україна є її невіддільною частиною, зокрема як держава, що вже веде переговори про вступ до ЄС.

Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.