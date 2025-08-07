Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента. Він назвав це "днем багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин".

Які контакти заплановані на 7 серпня?

Після візиту Стіва Віткоффа у Кремль 6 серпня, Зеленський мав спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Опісля український президент окремо поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Робота триватиме й 7 серпня – розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом уже в графіку. Також Зеленський буде на зв'язку з колегами з Франції та Італії.

Окрім того, він доручив провести спеціальний формат – комунікацію на рівні радників з питань національної безпеки. Серед пріоритетів:

припинення вбивств – саме Росія має піти на припинення вогню;

формат для лідерів – такий рівень потрібен, аби зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир, необхідно також визначитись із часом і колом питань;

довготривалість безпеки – можливо разом зі США та Європою.

Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі… Україна ніколи не хотіла війни й працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії,

– зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що світ має важелі тиску на агресора та можливість перевіряти виконання обіцянок. Український президент подякував усім, хто "рішуче налаштований на достойне завершення війни".

Нагадаємо, за підсумками візиту Віткоффа в Москву Трамп прокоментував свою можливу тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським. Американський лідер вважає такий формат дуже ймовірним.