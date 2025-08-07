Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Чи відбудеться тристороння зустріч?

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи погодилися Володимир Путін і Володимир Зеленський на участь у спільній зустрічі.

Є дуже висока ймовірність, що вони це зроблять,

– відповів президент США.

Він зазначив, що наразі не визначено конкретного місця й часу для проведення цього саміту. Водночас, за словами американського лідера, зустріч може відбутися вже дуже скоро.

Але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з президентом Путіним, і є дуже висока ймовірність, що ми можемо покласти край цьому раунду, завершити цей шлях – шлях, який був і продовжує бути довгим. Але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро,

– пояснив Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час зустрічі в Москві 6 серпня Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання американський президент заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня, якщо вони можуть допомогти завершити війну в Україні.