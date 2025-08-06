Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Білого дому Пітера Дусі в етері Fox News.

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Що Путін заявив Віткоффу під час зустрічі?

Сьогодні, 6 серпня, під час зустрічі в Москві Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання американський президент заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня, якщо вони можуть допомогти завершити війну в Україні.

Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, в ході якої поділився з ними цією інформацією.

Однак Дусі зазначив, що точне місце можливої зустрічі поки не визначене.

Це може бути будь-де. Це може бути в Білому домі, або в нейтральній країні, як-от Катар чи Швейцарія, де зазвичай проводять такі зустрічі,

– зазначив він.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт також повідомила, що саме російська сторона виявила ініціативу щодо зустрічі з Трампом, і він готовий до переговорів як з Путіним, так і з Зеленським, оскільки прагне припинення війни.

Водночас репортер також підкреслив, що саміт між Путіним, Трампом і Зеленським може відбутися вже наступного тижня, але є ймовірність, що "це відкладеться, або взагалі не відбудеться".