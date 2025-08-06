Сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Белого дома Питера Дуси в эфире Fox News.

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Что Путин заявил Виткоффу во время встречи?

Сегодня, 6 августа, во время встречи в Москве Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Виткоффу, что хочет встретиться с Трампом. После передачи этого послания американский президент заявил, что открыт к переговорам уже на следующей неделе, если они могут помочь завершить войну в Украине.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, в ходе которого поделился с ними этой информацией.

Однако Дуси отметил, что точное место возможной встречи пока не определено.

Это может быть где угодно. Это может быть в Белом доме, или в нейтральной стране, например Катар или Швейцария, где обычно проводят такие встречи,

– отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что именно российская сторона проявила инициативу о встрече с Трампом, и он готов к переговорам как с Путиным, так и с Зеленским, поскольку стремится к прекращению войны.

В то же время репортер также подчеркнул, что саммит между Путиным, Трампом и Зеленским может состояться уже на следующей неделе, но есть вероятность, что "это отложится, или вообще не состоится".