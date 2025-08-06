Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о встрече Трампа и Путина?

Два человека, знакомые с планом, сообщили изданию, что Трамп заявил об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду, 6 августа.

Отмечается, что во встречах будут участвовать только Трамп, Путин и Зеленский, европейские лидеры не будут присутствовать. Вероятно, европейские партнеры согласились со словами американского лидера.

Однако пока неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом, описанным Трампом. Ранее украинский лидер провел совместный телефонный разговор с президентом США и европейскими лидерами.

В издании уточнили, что в разговоре участвовали премьер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трамп Стив Уиткофф.