Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп прокомментировал встречу Уиткоффа и Путина

Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф в Москве провел "очень продуктивную встречу" с главой Кремля Владимиром Путиным.

Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников,

– написал президент США.

По словам Трампа, все соглашаются, что эта война должна закончиться, и они будут работать над этим в ближайшие дни и недели.

К слову, в России встречу Путина и Уиткоффа также описали как полезную и конструктивную. Помощник кремлевского диктатора Ушаков заявил, что во время переговоров Россия якобы "передала сигналы по украинскому вопросу и получила ответные сигналы от Трампа".

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что он провел разговор со Стивом Уиткоффом, возвращающимся из поездки в Россию и проведет еще несколько обсуждений в течение дня. После этого, по его словам, администрация США может сделать заявление.