Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рубио прокомментировал встречу Уиткоффа и Путина

В Кремле назвали переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом "полезными и конструктивными".

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио предоставил больше деталей относительно дальнейших действий. Он выразил надежду, что уже 6 августа сможет объявить, введут ли США потенциальные санкции против России на этой неделе.

Рубио добавил, что провел разговор со Стивом Уиткоффом, который возвращается из поездки в Россию, и проведет еще несколько обсуждений в течение дня.

Мы будем иметь что сказать об этом позже сегодня,

– заявил Рубио.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что с 8 августа Соединенные Штаты введут новые санкции против России, а также против стран, которые покупают ее энергоносители, если Москва не предпримет шагов для прекращения войны с Украиной.