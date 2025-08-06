Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем говорили политики?

Помощник российского диктатора Ушаков подчеркнул, что состоялся полезный и конструктивный разговор.

Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией,

– сказал он.

Ушаков добавил, что Россия якобы во время встречи Путина и Уиткоффа "передала сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа". По словам помощника Путина, российский диктатор обладает полнотой информации о войне в Украине.

Российский финансист Кирилл Дмитриев также прокомментировал встречу политиков.

"Спасибо всем за добрые пожелания относительно успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог победит", – сказал он.

Напомним, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась днем 6 августа. Ранее СМИ заявляли, что во время этого визита Уиткофф попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.