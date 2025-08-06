Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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О чем говорили политики?
Помощник российского диктатора Ушаков подчеркнул, что состоялся полезный и конструктивный разговор.
Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией,
– сказал он.
Ушаков добавил, что Россия якобы во время встречи Путина и Уиткоффа "передала сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа". По словам помощника Путина, российский диктатор обладает полнотой информации о войне в Украине.
Российский финансист Кирилл Дмитриев также прокомментировал встречу политиков.
"Спасибо всем за добрые пожелания относительно успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог победит", – сказал он.
Напомним, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась днем 6 августа. Ранее СМИ заявляли, что во время этого визита Уиткофф попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.