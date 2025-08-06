Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорили політики?

Помічник російського диктатора Ушаков підкреслив, що відбулася корисна та конструктивна розмова.

Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза. І друга тема – це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією,

– сказав він.

Ушаков додав, що Росія нібито під час зустрічі Путіна та Віткоффа "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа". За словами помічника Путіна, російський диктатор володіє повнотою інформації щодо війни в Україні.

Російський фінансист Кирило Дмитрієв також прокоментував зустріч політиків.

"Дякую всім за добрі побажання щодо успішного візиту Стіва Віткоффа до Москви. Діалог переможе", – сказав він.

Нагадаємо, що зустріч Путіна і Віткоффа завершилася вдень 6 серпня. Раніше ЗМІ заявляли, що під час цього візиту Віткофф спробує переконати Путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться, Росії будуть загрожувати нові санкції.