Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Цікаво Путін першим заявив Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом, – Fox News

Що сказав Рубіо про зустріч Трампа і Путіна?

Напередодні державний секретар сказав, що адміністрація Трампа може виступити із заявами, коли проаналізує результати зустрічі Віткоффа з Путіним.

За словами Рубіо, США краще розуміють умови, за яких Росія може припинити війну.

6 серпня він охарактеризував як хороший день, "але попереду ще багато роботи".

До зустрічі Трампа з Путіним має відбутися ще багато чого,

– пояснив чиновник.

Він додав: Трамп може поговорити з Путіним протягом найближчих кількох днів, та наразі дзвінок не заплановано.

"Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони", – висловився Марко Рубіо.