Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Интересно Путин первым заявил Виткоффу, что хочет встретиться с Трампом, – Fox News

Что сказал Рубио о встрече Трампа и Путина?

Накануне государственный секретарь сказал, что администрация Трампа может выступить с заявлениями, когда проанализирует результаты встречи Уиткоффа с Путиным.

По словам Рубио, США лучше понимают условия, при которых Россия может прекратить войну.

6 августа он охарактеризовал как хороший день, "но впереди еще много работы".

До встречи Трампа с Путиным должно произойти еще много чего,

– объяснил чиновник.

Он добавил: Трамп может поговорить с Путиным в течение ближайших нескольких дней, и пока звонок не запланирован.

"Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, какого прогресса смогут достичь стороны", – высказался Марко Рубио.