Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Трамп хочет встретиться с Зеленским и Путиным втроем

Источники сообщили, что Трамп рассказал о своих планах 6 августа во время разговора с европейскими лидерами. Что интересно, представителей Европы на планируемой встрече не будет – и они якобы согласны с этим.

Президент Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным и Зеленским,

– информируют журналисты со ссылкой на источники.

По их данным, в разговоре участвовали лидер Соединенного Королевства, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник господина Трампа Стив Уиткофф.

"Трамп в течение нескольких месяцев пытался дать Путину пространство для переговоров. Но недавно он публично раскритиковал Путина, предположив, что тот просто тянет время", – написали СМИ.

Медийщики сделали вывод, что Зеленский не против такой трехсторонней встречи, ведь украинский президент знал о разговоре Трампа с европейцами. Хотя украинский президент прямо еще не комментировал это.

"Мы обсудили то, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", – сказал он в вечернем обращении.

И добавил: Украина предложила партнерам в ближайшее время провести встречу советников по вопросам безопасности для координации общей позиции.