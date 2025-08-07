Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

Когда может состояться встреча на уровне лидеров?

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора 6 августа обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров уже в ближайшее время.

По его словам, речь идет о двух двусторонних форматах и одном трехстороннем.

Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!

– подчеркнул президент.

Зеленский также провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.

Глава государства подчеркнул, что война идет именно в Европе, а Украина является ее неотъемлемой частью, в частности как государство, что уже ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп заявил, что планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.