Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

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Як Зеленський прокоментував готовність Росії до припинення вогню?

Зеленський нагадав, що після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви він провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. У дзвінку також брали участь європейські лідери.

Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати,

– наголосив президент.

Також президент повідомив, що Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників з безпекових питань для координації спільної позиції.

"Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала", – резюмував Зеленський.