Як зріс дефіцит бюджету в Росії?

За липень дефіцит бюджету збільшився на 1,2 трильйона рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Дивіться також Імперія тримається на 2 елементах: що може призвести до розпаду Росії

За підсумками він становить 4,9 трильйонів рублів. Це набагато більше, ніж планувалося за підсумками року – 3,8 трильйонів рублів.

Доходи у липні становили 2,7 трильйонів рублів, але витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трильйона проти 3,2 трильйонів у червні.

Мінфін запевняє, що витрачає гроші за графіком: після січневого сплеску, коли витрати були на 64% вищими, вони сповільнилися і в наступні шість місяців були лише на 15% більше,

– повідомили у виданні.

Чому діра в бюджеті збільшилася?

За сім місяців витрати бюджету зросли на 20,8%, а доходи – лише на 2,8%, у реальному вираженні це зниження.

Підвели нафтогазові доходи (5,2 трильйона рублів): їхнє падіння прискорилося в річному вираженні до 18,5% за підсумками семи місяців з 16,9% у першому півріччі. Це сталося переважно внаслідок зниження ціни на нафту, вплинув також аномально міцний рубль.

Через обвал нафтогазових доходів російський уряд уже готується вдруге цього року переверстувати бюджет. Експерти чекають зростання дефіциту бюджету, а оцінки варіюються від 5 до 9 трильйонів рублів.