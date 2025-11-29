Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отреагировал на очередные запугивания диктатора. Он отметил 24 Каналу, что в сказки Лукашенко не стоит верить

Есть ли угроза для Одессы и Николаева?

Для этих городов, как и для многих других, есть постоянная угроза с воздуха. Говорится о ракетно-дронных атаках, регулярных обстрелах. Но они опасны для всей территории Украины.

Я думаю, что Лукашенко надо по известному адресу в Одессе, где лечат психически больных. Хотя не факт, что здесь его примут, поэтому пусть лечится где-то в Минске,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Сегодня битва за Черное море еще не выиграна, но все видят, где сейчас находится Черноморский флот России. Все понимают, что вражеские корабли переместили в отдаленные порты Туапсе, Новороссийска. Их точно нет в Севастополе.

Обратите внимание! Дроны чуть ли не ежедневно атакуют российские порты. Так 23 ноября, вероятно, удалось поразить базу Черноморского флота в Новороссийске.

