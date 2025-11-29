Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук відреагував на чергові залякування диктатора. Він наголосив 24 Каналу, що побрехенькам Лукашенка не варто вірити
Чи є загроза для Одеси та Миколаєва?
Для цих міст, як і для багатьох інших, є постійна загроза з повітря. Мовиться про ракетно-дронові атаки, регулярні обстріли. Але вони є небезпечними для всієї території України.
Я думаю, що Лукашенку треба за відомою адресою в Одесі, де лікують психічно хворих. Хоча не факт, що тут його приймуть, тому хай лікується десь у Мінську,
– наголосив Сергій Братчук.
Сьогодні битва за Чорне море ще не виграна, але всі бачать, де зараз перебуває Чорноморський флот Росії. Всі розуміють, що ворожі кораблі перемістили у віддалені порти Туапсе, Новоросійська. Їх точно немає у Севастополі.
Зверніть увагу! Дрони чи не щодня атакують російські порти. Так 23 листопада, ймовірно, вдалося уразити базу Чорноморського флоту в Новоросійську.
Що говорив Лукашенко про війну: останні заяви
Білоруський диктатор вирішив "повчити" Володимира Зеленського веденню переговорів. Він наголосив, що не бачить в американському плані "нічого такого, чого б Київ не міг прийняти". Лукашенко цинічно додав, що якщо Україна хоче зберегти кордони у сучасному вигляді, то треба "не перешкоджати переговорам".
Володимир Зеленський ще раніше наголошував, що Україні не потрібна "доброта Лукашенка з ракетами о 4 ранку". Так президент відреагував на пропозицію диктатора до українців пожити у Білорусі. Український лідер додав, що така риторика – це лише намагання "заговорити нам пам'ять".
Крім цього, Лукашенко висловив сподівання, що війна в Україні невдовзі закінчиться і після того білорусам нібито стане краще жити. Точних термінів він не назвав і не пояснив, як ці два фактори пов'язані.