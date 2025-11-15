Таку заяву зробив ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Дивіться також Трамп повертає Білорусь у гру: навіщо США власний трек із Лукашенком
Чого боїться Лукашенко?
Колишній заступник керівника ГУР МО пояснив, що спецслужби Білорусі, які задіяні у спецопераціях проти України, зокрема кіберопераціях та ІПСО, повністю підконтрольні росіянам, проте є значно слабшими.
За його словами, вони здебільшого спеціалізуються на розвідці в кіберпросторі, в тому числі по Європі і в прикордонні України, а не на атаках. І хоч загроза існує, проте вона йде не від режиму у Білорусі, а від Росії.
Утім, як наголосив генерал-майор, білоруський диктатор має свої слабкі місця. Він вважає, що найбільшим страхом для Олександра Лукашенка залишається можливий примус залучення його країни до війни в Україні.
Щоб уникнути безпосередньої участі у бойових діях чи провокаціях, як зазначається, Олександр Лукашенко намагається створити такі умови, які б постійно доводили Володимиру Путіну, що він є корисним для нього.
Тому він у страшному сні бачить, що йому надійдуть якісь завдання починати ескалацію. І заради цього він віддає перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, втратила половину від запланованого зростання на 2026 рік, а це ж тільки початок,
– пояснив Ілля Павленко.
Як Росія використовує Білорусь?
Нещодавно експерти Джон Світ та Марк Тот пояснювали 24 Каналу, що Путін використовує Білорусь для відволікання уваги та залякування НАТО та Балтійських країн. Проте це лише посилює відповідь Заходу.
До цього Олександр Лукашенко заговорив про російський комплекс "Орешник" і заявив про його розміщення в Білорусі. Він пригрозив ударами по країнах Європи. Його хочуть поставити на бойове чергування.
Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь зараз не є загрозою для України. Головна функція Білорусі для росіян полягає у тому, щоб створювати напругу з Польщею та країнами Балтії.