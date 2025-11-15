Таку заяву зробив ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Чого боїться Лукашенко?

Колишній заступник керівника ГУР МО пояснив, що спецслужби Білорусі, які задіяні у спецопераціях проти України, зокрема кіберопераціях та ІПСО, повністю підконтрольні росіянам, проте є значно слабшими.

За його словами, вони здебільшого спеціалізуються на розвідці в кіберпросторі, в тому числі по Європі і в прикордонні України, а не на атаках. І хоч загроза існує, проте вона йде не від режиму у Білорусі, а від Росії.

Утім, як наголосив генерал-майор, білоруський диктатор має свої слабкі місця. Він вважає, що найбільшим страхом для Олександра Лукашенка залишається можливий примус залучення його країни до війни в Україні.

Щоб уникнути безпосередньої участі у бойових діях чи провокаціях, як зазначається, Олександр Лукашенко намагається створити такі умови, які б постійно доводили Володимиру Путіну, що він є корисним для нього.

Тому він у страшному сні бачить, що йому надійдуть якісь завдання починати ескалацію. І заради цього він віддає перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, втратила половину від запланованого зростання на 2026 рік, а це ж тільки початок,

– пояснив Ілля Павленко.

Як Росія використовує Білорусь?