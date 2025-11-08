Полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ та аналітик із нацбезпеки США Марк Тот пояснили 24 Каналу, що Путін використовує Білорусь для відволікання уваги та залякування НАТО та Балтійських країн. Проте це лише посилює відповідь Заходу.

Наскільки Білорусь залучена у війну проти України?

Російські війська вторглися в Україну саме з Білорусі, а вертолітні атаки на Київську область здійснювалися з білоруських аеродромів. Звідти ж запускали балістичні ракети та евакуйовували поранених російських солдатів.

Лукашенко розуміє: якщо Путін зазнає поразки, він теж програє. Він вважає Польщу загрозою і постійно погрожує ядерною зброєю. Це слова переляканої людини. Білорусь – не миротворча, а окупаційна сила, і всі західні країни це розуміють,

– зазначив Світ.

У 2014 році, коли Росія окупувала Донецьку та Луганську області та захопила Крим, Лукашенко продемонстрував Путіну свою лояльність.

"Путін, загнаний у кут, відчайдушно потребує відволікання уваги та використовує для цього Білорусь", – пояснив Марк Тот.

Чи є дії Мінська свідомою провокацією проти Заходу?

Таким маневром відволікання стали понад 60 метеозондів, запущених із повітряного простору Білорусі.

Вони порушили повітряний простір Литви та спричинили затримку 170 рейсів у литовських аеропортах. Мінськ стверджував, що це контрабанда сигарет, але Литва вважає інцидент навмисним.

Також у вересні, попри серйозні військові невдачі в Україні, Росія провела в Білорусі навчання "Захід-2025", які відбуваються кожні чотири роки.

Це демонстрація наміру протистояти НАТО – пряме послання Заходу. Але це не працює. Кожна спроба вийти з глухого кута лише викликає сильнішу відповідь з боку НАТО, Польщі та Балтійських держав,

– наголосив Тот.

Литва на місяць закрила повітряний простір для рейсів з Білорусі та погрожує перешкодити залізничному сполученню, що завдасть удару по білоруській економіці.

Що ще відомо про участь Білорусі у війні проти України?