Це інформаційна історія, адже білоруський диктор веде гру і щодо Китаю, і щодо США, і щодо Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Яку гру веде Лукашенко?

Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь зараз не є загрозою для нашої держави. Україна тримає контроль над ситуацією вздовж кордонів із Білоруссю. Зараз головна функція Білорусі для росіян – створювати напругу з Польщею та країнами Балтії. Звідти Кремль створює напругу саме для блоку НАТО.

Лукашенко намагається грати на 3 фронти: з Китаєм, зі США, з Росією. Росіянам він підігрує, приводить армію до бойової готовності, розповідає про "Орешник", про ракету, яка може бути направлена з території Білорусі. Водночас США він каже, що може вплинути на Путіна, як вигідно Трампу. А китайцям каже, що не допустить застосування ядерної зброї Путіним,

– пояснив він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, зараз Лукашенко намагається бути головним посередником Китаю у цьому питанні. Однак Володимир Путін все одно не застосує ядерну зброю, тому це лише гра самопроголошеного президента Білорусі.

