Це інформаційна історія, адже білоруський диктор веде гру і щодо Китаю, і щодо США, і щодо Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Читайте також Зеленський отримав таємні дані від розвідки: експерти оцінили загрозу з Білорусі
Яку гру веде Лукашенко?
Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь зараз не є загрозою для нашої держави. Україна тримає контроль над ситуацією вздовж кордонів із Білоруссю. Зараз головна функція Білорусі для росіян – створювати напругу з Польщею та країнами Балтії. Звідти Кремль створює напругу саме для блоку НАТО.
Лукашенко намагається грати на 3 фронти: з Китаєм, зі США, з Росією. Росіянам він підігрує, приводить армію до бойової готовності, розповідає про "Орешник", про ракету, яка може бути направлена з території Білорусі. Водночас США він каже, що може вплинути на Путіна, як вигідно Трампу. А китайцям каже, що не допустить застосування ядерної зброї Путіним,
– пояснив він.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, зараз Лукашенко намагається бути головним посередником Китаю у цьому питанні. Однак Володимир Путін все одно не застосує ядерну зброю, тому це лише гра самопроголошеного президента Білорусі.
Загроза наступу з Білорусі: головне
Олександр Лукашенко 11 жовтня наказав перевести війська Білорусі у стан повної бойової готовності. Було пояснення, що метою цих дій є перевірка спроможності білоруської армії швидко реагувати на потенційні загрози та ефективно виконувати бойові завдання.
В ДПСУ пояснили, яка ситуація на кордоні. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що активних дій поблизу державного кордону не фіксують. Проте Україна зміцнює оборонні спроможності на цьому напрямку.
Президент України Володимир Зеленський дізнався, як Росія планує експлуатувати територію Білорусі у військовому плані. Однак на цьому етапі інформацію не робитимуть публічною. За його словами, партнери, яким це може загрожувати, будуть попереджені.