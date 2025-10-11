Про таке поінформували в Міноборони Білорусі, передає 24 Канал.
Яка причина посилення активності білоруської армії?
Солдати проводять заходи з підготовки до бойової готовності в багатьох військових частинах. Це відбувається в межах масштабної перевірки боєготовності за розпорядженням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.
У Міноборони Білорусі зазначили, що метою цих дій є оцінка здатності білоруської армії оперативно реагувати на можливі виклики та ефективно виконувати поставлені завдання.
У перевірці беруть участь підрозділи, які здійснюють практичні дії з переведення у бойовий режим, переміщення техніки та особового складу у визначені райони.
Зауважте! Згідно з офіційними заявами, заходи відбуваються у межах планової підготовки, однак такі дії можуть свідчити про прагнення військово-політичного керівництва Білорусі продемонструвати готовність до швидкого розгортання сил у разі необхідності.
Перевірку організували під керівництвом Державного секретаріату Ради безпеки Республіки Білорусь, який координує усі дії залучених підрозділів.
Яку роль відіграє Лукашенко у війні Росії проти України?
Днями самопроголошений президент Білорусі заявив, що готує пропозицію для України щодо припинення війни, яка, за його словами, має підтримку США.
Білоруський лідер також закликав до переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, заявивши про готовність виступити посередником у потенційних мирних перемовинах.
Крім того, на тлі посилення російської агресії у Європі Лукашенко повідомив, що у випадку, якщо сили НАТО збиватимуть літаки Росії, Москва та Мінськ "воюватимуть на всі гроші". Він закликав Північноатлантичний альянс "спробувати" здійснити такий крок, пригрозивши негайною та жорсткою відповіддю.
Водночас білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко стверджує, що подібні висловлювання Лукашенка – це радше демонстративні емоції, а не реальні погрози.
За його словами, таким способом він намагається показати лояльність Кремлю і водночас приховує свій головний страх – втрату влади.