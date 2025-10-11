Про таке поінформували в Міноборони Білорусі, передає 24 Канал.

Яка причина посилення активності білоруської армії?

Солдати проводять заходи з підготовки до бойової готовності в багатьох військових частинах. Це відбувається в межах масштабної перевірки боєготовності за розпорядженням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

У Міноборони Білорусі зазначили, що метою цих дій є оцінка здатності білоруської армії оперативно реагувати на можливі виклики та ефективно виконувати поставлені завдання.

У перевірці беруть участь підрозділи, які здійснюють практичні дії з переведення у бойовий режим, переміщення техніки та особового складу у визначені райони.

Зауважте! Згідно з офіційними заявами, заходи відбуваються у межах планової підготовки, однак такі дії можуть свідчити про прагнення військово-політичного керівництва Білорусі продемонструвати готовність до швидкого розгортання сил у разі необхідності.

Перевірку організували під керівництвом Державного секретаріату Ради безпеки Республіки Білорусь, який координує усі дії залучених підрозділів.

Яку роль відіграє Лукашенко у війні Росії проти України?