Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоруське телеграфне агентство.

Яку заяву про війну видав президент Білорусі?

За словами Олександра Лукашенка, у разі збиття російських літаків силами НАТО Москва та Мінськ будуть "воювати на всі гроші".

Ви знаєте, базікати можна в публічному просторі. А коли дійде до справи, ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як,

– каже самопроголошений президент.

Він згадав про Біловезьку пущу, яка розташована на кордоні з Польщею. За словами Лукашенка, якщо зіб'ють військовий гелікоптер або вертоліт президента, то "відповідь же пролетить миттєво".

Білоруський політик закликав країни НАТО "спробувати" збити російський літак.

"Або над Калінінградом там зіб'ють щось російське. Ну, нам доведеться, не дай Боже, звичайно, тоді воювати на всі гроші", – сказав Лукашенко.

Останні заяви Лукашенка: що відомо?