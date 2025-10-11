Чи збільшилася загроза для України з півночі на тлі перевірки Білорусі своєї боєготовності, в ефірі телемарафону відповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Чи зросла небезпека для України з Білорусі?

Демченко зауважив, що Білорусь не вперше вдається до подібних дій. За його словами, Мінськ й надалі нагнітатиме ситуацію перевіркою боєготовності всієї армії чи якихось окремих складових. Будуть і спільні навчання з Росією на кшталт тих, що недавно закінчилися.

Треба тверезо оцінювати те, що відбувається на території Білорусі, й готуватися до розвитку будь-яких сценаріїв,

– наголосив речник ДПСУ.

Він закликав не забувати 2021 рік, коли Білорусь відкрила свій кордон для вторгнення російських військ в Україну.

Водночас Демченко заспокоїв, що біля українського кордону якоїсь активності з боку Білорусі не помічено. Жодних дій щодо переміщення техніки й особового складу в напрямку кордону з Україною білоруси не здійснюють.

Ще з 2022 року Білорусь тримає певні свої підрозділи у напрямку території України. У Мінську пояснюють посилення цієї ділянки можливою загрозою з боку нашої країни.

Однак, наголосив Демченко, напрямок з боку Білорусі, як і раніше, залишається загрозливим для України. Тому робиться все, аби укріпити кордони та мати можливість відповісти на будь-які виклики.

До слова, політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу вважає, що приведення білоруської армії у бойову готовність – це частина ІПСО в межах гібридної війни Росії проти країн НАТО і Європейського Союзу. У такий спосіб агресор та його союзниця тиснуть на своїх сусідів – Польщу, Литву, Латвію, Естонію. Білорусь нездатна до проведення наступальних операцій на території України, але її військових росіяни можуть використати для провокацій.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?