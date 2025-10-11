Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу пояснив дії Лукашенка. Нагадаємо, що у вересні Білорусь разом з Росією провели маневри "Захід-2025".

До чого готується Лукашенко?

Антонюк зауважив, що приведення білоруської армії у бойову готовність – це частина інформаційної психологічної спецоперації в межах гібридної війни Росії проти країн НАТО та Європейського Союзу.

У такий спосіб підтримується інформаційний градус. Робиться це для того, щоб залишатися присутніми у медіапросторі та тиснути передусім на своїх сусідів – Польщу, Литву, Латвію, Естонію,

– наголосив політичний консультант.

Тому, на думку військовослужбовця, цього разу нічого надзвичайно не відбувається.

Окрім перевірки військ щодо боєздатності або готовності в цьому випадку нічого більше не буде. Хоча нещодавно було навчання, і їх, імовірно, було достатньо для того, щоб переконатися, в якому стані перебувають війська в Білорусі,

– припустив Олександр Антонюк.

Тому, він не виключає, що і в майбутньому знову будуть звучати заяви Лукашенка про якісь провокації на кордоні, про недружні заходи тощо. Відповідно ці дії Білорусі потрібно розглядати у такому ключі.

Зверніть увагу! На з 12 по 16 вересня Білорусь та Росія провели військові навчання "Захід-2025". Після їх закінчення росіяни вивели з території Білорусі свої війська. Їхня кількість була незначною для того, щоб здійснювати провокації. Також на навчання були присутні кілька офіцерів із США, а також Індія направила на маневри в Білорусь 65 своїх військовослужбовців.

Водночас очевидно, що білоруська армія не здатна здійснювати наступальні операції як у бік України, так і країн-членів НАТО. Проте Білорусь може бути використана для створення провокації щодо прикриття росіян.

