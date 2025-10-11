Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу пояснив дії Лукашенка. Нагадаємо, що у вересні Білорусь разом з Росією провели маневри "Захід-2025".
До чого готується Лукашенко?
Антонюк зауважив, що приведення білоруської армії у бойову готовність – це частина інформаційної психологічної спецоперації в межах гібридної війни Росії проти країн НАТО та Європейського Союзу.
У такий спосіб підтримується інформаційний градус. Робиться це для того, щоб залишатися присутніми у медіапросторі та тиснути передусім на своїх сусідів – Польщу, Литву, Латвію, Естонію,
– наголосив політичний консультант.
Тому, на думку військовослужбовця, цього разу нічого надзвичайно не відбувається.
Окрім перевірки військ щодо боєздатності або готовності в цьому випадку нічого більше не буде. Хоча нещодавно було навчання, і їх, імовірно, було достатньо для того, щоб переконатися, в якому стані перебувають війська в Білорусі,
– припустив Олександр Антонюк.
Тому, він не виключає, що і в майбутньому знову будуть звучати заяви Лукашенка про якісь провокації на кордоні, про недружні заходи тощо. Відповідно ці дії Білорусі потрібно розглядати у такому ключі.
Зверніть увагу! На з 12 по 16 вересня Білорусь та Росія провели військові навчання "Захід-2025". Після їх закінчення росіяни вивели з території Білорусі свої війська. Їхня кількість була незначною для того, щоб здійснювати провокації. Також на навчання були присутні кілька офіцерів із США, а також Індія направила на маневри в Білорусь 65 своїх військовослужбовців.
Водночас очевидно, що білоруська армія не здатна здійснювати наступальні операції як у бік України, так і країн-членів НАТО. Проте Білорусь може бути використана для створення провокації щодо прикриття росіян.
Що відбувається у Білорусі?
Олександр Лукашенко віддав наказ перевести військові частини у підвищений ступінь бойової готовності. Ці заходи проходять у межах масштабної перевірки боєготовності білоруської армії.
Як наголосили у міноборони Білорусі, ці заходи проводяться для того, щоб оцінити здатність білоруського війська оперативно реагувати на імовірні виклики та ефективно виконувати завдання, що були поставлені.
Раніше міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що, нібито, в країні було розміщено російську ракету "Орешник". У Мінську вважають, що ця зброя буцімто необхідна Білорусі для того, щоб гарантувати безпеку країни.
Також Лукашенко вирішив пригрозити НАТО, який готовий збивати російські літаки. Він заявив, якщо це відбудеться, то нібито відповідь "прилетить миттєво". Якщо сили НАТО зіб'ють російський літак, то Росія та Білорусь будуть "воювати на всі гроші".