Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала объяснил действия Лукашенко. Напомним, что в сентябре Беларусь вместе с Россией провели маневры "Запад-2025".
К чему готовится Лукашенко?
Антонюк отметил, что приведение белорусской армии в боевую готовность – это часть информационной психологической спецоперации в рамках гибридной войны России против стран НАТО и Европейского Союза.
Таким образом поддерживается информационный градус. Делается это для того, чтобы оставаться присутствовать в медиапространстве и давить прежде всего на своих соседей – Польшу, Литву, Латвию, Эстонию,
– отметил политический консультант.
Поэтому, по мнению военнослужащего, на этот раз ничего чрезвычайно не происходит.
Кроме проверки войск по боеспособности или готовности в этом случае ничего больше не будет. Хотя недавно были учения, и их, вероятно, было достаточно для того, чтобы убедиться, в каком состоянии находятся войска в Беларуси,
– предположил Александр Антонюк.
Поэтому, он не исключает, что и в будущем снова будут звучать заявления Лукашенко о каких-то провокациях на границе, о недружественных мерах и тому подобное. Соответственно эти действия Беларуси нужно рассматривать в таком ключе.
Обратите внимание! На с 12 по 16 сентября Беларусь и Россия провели военные учения "Запад-2025". После их окончания россияне вывели с территории Беларуси свои войска. Их количество было незначительным для того, чтобы осуществлять провокации. Также на учениях присутствовали присутствовали несколько офицеров из США, а также Индия направила на маневры в Беларусь 65 своих военнослужащих.
В то же время очевидно, что белорусская армия не способна осуществлять наступательные операции как в сторону Украины, так и стран-членов НАТО. Однако Беларусь может быть использована для создания провокации по прикрытию россиян.
Что происходит в Беларуси?
- Александр Лукашенко отдал приказ перевести воинские части в повышенную степень боевой готовности. Эти меры проходят в рамках масштабной проверки боеготовности белорусской армии.
- Как отметили в минобороны Беларуси, эти мероприятия проводятся для того, чтобы оценить способность белорусского войска оперативно реагировать на возможные вызовы и эффективно выполнять задачи, что были поставлены.
- Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что, якобы, в стране было размещена российская ракета "Орешник". В Минске считают, что это оружие якобы необходимо Беларуси для того, чтобы гарантировать безопасность страны.
- Также Лукашенко решил пригрозить НАТО, который готов сбивать российские самолеты. Он заявил, если это произойдет, то якобы ответ "прилетит мгновенно". Если силы НАТО собьют российский самолет, то Россия и Беларусь будут "воевать на все деньги".