Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Дивіться також Ворог ударив дронами по авто Чернігівобленерго: у Міненерго повідомили імена загиблих

Які наслідки удару по Костянтинівці?

Унаслідок російського авіаудару 11 жовтня по Костянтинівці Донецької області загинули двоє мирних жителів. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними міської влади, ворог запустив авіабомбу типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму. Там в момент атаки перебували місцеві жителі. Поранених доставили до лікарні міста Дружківка.

Наслідки російського терору / Фото Донецької ОВА

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви,

– повідомив Горбунов.

Крім самого храму понівечені також дев'ять приватних будинків.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, поліцейські на місці терору виявили 2-річного хлопчика. Його евакуювали до Краматорська.

Ще одна людина, яка постраждала від іншого ворожого удару КАБом, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні в Дружківці.

Останні смертельні удари Росії: що відомо?